Кушнір: ціна на житло у новобудовах нижче ринкової має насторожити

"Якщо потенційний інвестор займається моніторингом цін на ринку – це вже великий плюс. Адже зазвичай просто бачать низьку ціну і біжать купувати, не розмірковуючи, хто там і що. Має насторожити ціна, нижче ринкової. Є головний орієнтир – вартість будівництва квадратного метра, яку вираховує Мінрегіон (зараз Міністерство розвитку громад і територій). На початку року це був показник 13,8 тис. грн, до якого варто додати витрати на проектування, землю, маркетинг тощо. До того ж, працювати без прибутку ніхто не буде. Тож якщо квадратний метр економ-класу коштує, в середньому, близько 18 тис. грн, то продаж такого за 14 може бути сумнівним. Це або компанія, яка хоче зібрати гроші і зникнути, або занадто дешеві (а значить неякісні) матеріали, будівельники тощо", - пояснив Кушнір.

Президент ХК "Київміськбуд" також додав, що собівартість будівництва постійно росте і тільки за останній рік вона виросла на 30%. Постійно дорожчають будівельно-монтажні роботи, а якщо ще й долар зросте до 30 грн, то це потягне за собою здорожчання і собівартості, і вартості робіт, а отже ціна за квадратний метр також зросте.