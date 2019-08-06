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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

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7 марта, 06:35 • 100440 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 129316 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 139342 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 127317 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 128667 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 130645 просмотра

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153185 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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Кушнир: стагнация рынка недвижимости - временное явление

Кушнир: стагнация рынка недвижимости - временное явление

Киев  •  УНН

 • 12387 просмотра

КИЕВ. 6 августа. УНН. Надеяться, что летнее падение рынка приведет к снижению цен на недвижимость, не стоит, считает президент "Киевгорстроя" Игорь Кушнир и прогнозирует резкий скачок стоимости квадратных метров уже осенью. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу холдинга.

“Во-первых, косвенное влияние на рынок имели выборы. Они спровоцировали отложенный спрос, который в дальнейшем растянулся и на период отпусков.

Во-вторых, курс доллара. Как показывает практика, люди хранят сбережения именно в валюте. И чем более она стабильна, тем пассивнее ее достают из-под матрасов. Другими словами, при низком курсе доллары сдавать не выгодно. Рынок помнит ситуации, когда имея определенную суму в долларе, сегодня можно купить „однушку“, а завтра за эти же деньги — двухкомнатную. Потому покупатель не спешит”, — говорит Игорь Кушнир.

Глава правления “Киевгорстроя” прогнозирует, что уже осенью рынок заметно оживится, а цены на недвижимость пойдут вверх.

“Стагнация рынка недвижимости — явление временное. К сентябрю люди вернутся из отпусков. Валюта подорожает. Рынок активизируется. Осенью наступает самый благоприятный период для недвижимости. Не вижу причин, по которым этот год может стать исключением”, — считает Игорь Кушнир и советует не откладывать покупку до “лучших времен”, чтобы не прогадать.

“Как говорит одна китайская пословица, лучшее время для покупки недвижимости — сейчас. Советую присматриваться уже, пока действуют летние скидки. Потому что осенняя активизация принесет с собой не только рост доллара, но и рост цен на квартиры!”, — подчеркивает президент “Киевгорстроя”.

Напомним, что Холдинговая компания “Киевгорстрой” объявила летние скидки до 22% на квартиры в нескольких своих новостройках.

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