Кушнир: стагнация рынка недвижимости - временное явление
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. Надеяться, что летнее падение рынка приведет к снижению цен на недвижимость, не стоит, считает президент "Киевгорстроя" Игорь Кушнир и прогнозирует резкий скачок стоимости квадратных метров уже осенью. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу холдинга.
“Во-первых, косвенное влияние на рынок имели выборы. Они спровоцировали отложенный спрос, который в дальнейшем растянулся и на период отпусков.
Во-вторых, курс доллара. Как показывает практика, люди хранят сбережения именно в валюте. И чем более она стабильна, тем пассивнее ее достают из-под матрасов. Другими словами, при низком курсе доллары сдавать не выгодно. Рынок помнит ситуации, когда имея определенную суму в долларе, сегодня можно купить „однушку“, а завтра за эти же деньги — двухкомнатную. Потому покупатель не спешит”, — говорит Игорь Кушнир.
Глава правления “Киевгорстроя” прогнозирует, что уже осенью рынок заметно оживится, а цены на недвижимость пойдут вверх.
“Стагнация рынка недвижимости — явление временное. К сентябрю люди вернутся из отпусков. Валюта подорожает. Рынок активизируется. Осенью наступает самый благоприятный период для недвижимости. Не вижу причин, по которым этот год может стать исключением”, — считает Игорь Кушнир и советует не откладывать покупку до “лучших времен”, чтобы не прогадать.
“Как говорит одна китайская пословица, лучшее время для покупки недвижимости — сейчас. Советую присматриваться уже, пока действуют летние скидки. Потому что осенняя активизация принесет с собой не только рост доллара, но и рост цен на квартиры!”, — подчеркивает президент “Киевгорстроя”.
Напомним, что Холдинговая компания “Киевгорстрой” объявила летние скидки до 22% на квартиры в нескольких своих новостройках.