Кушнир: стагнация рынка недвижимости - временное явление

КИЕВ. 6 августа. УНН. Надеяться, что летнее падение рынка приведет к снижению цен на недвижимость, не стоит, считает президент "Киевгорстроя" Игорь Кушнир и прогнозирует резкий скачок стоимости квадратных метров уже осенью. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу холдинга.