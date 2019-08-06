Кушнір: стагнація ринку нерухомості – тимчасове явище
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. Сподіватися, що літнє падіння ринку призведе до зниження цін на нерухомість, не варто, вважає президент “Київміськбуду” Ігор Кушнір і прогнозує різкий стрибок вартості квадратних метрів уже восени. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу холдингу.
“По-перше, непрямий вплив на ринок мали вибори. Вони спровокували відкладений попит, який в подальшому розтягнувся і на період відпусток.
По-друге, курс долара. Як показує практика, люди зберігають заощадження саме в валюті. І чим більше вона стабільна, тим пасивніше її дістають „з-під матраців“. Іншими словами, при низькому курсі долари здавати не вигідно. Ринок пам’ятає ситуації, коли маючи певну суму в доларах, сьогодні можна купити „однушку“, а завтра за ці ж гроші — двокімнатну. Тому покупець не поспішає”, — говорить Ігор Кушнір.
Глава правління “Київміськбуду” прогнозує, що вже восени ринок помітно пожвавиться, а ціни на нерухомість підуть вгору.
“Стагнація ринку нерухомості — явище тимчасове. До вересня люди повернуться з відпусток. Валюта подорожчає. Ринок активізується. Восени настає найсприятливіший період для нерухомості. Не бачу причин, за якими цей рік може стати винятком”, — вважає Ігор Кушнір і радить не відкладати покупку до “кращих часів”, щоб не прогадати.
“Як говорить одна китайське прислів’я, найкращий час для покупки нерухомості — зараз. Раджу придивлятися вже, поки діють літні знижки. Тому що осіння активізація принесе з собою не тільки зростання долара, але і зростання цін на квартири!”, — підкреслює президент “Київміськбуду”.
Нагадаємо, що Холдингова компанія “Київміськбуд” оголосила літні знижки до 22% на квартири в кількох своїх новобудовах.