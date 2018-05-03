Курц: предложенный ЕК проект бюджета ЕС является решением, "далеким от приемлемого"

“Хотя предложение Еврокомиссии по новому бюджету ЕС содержит некоторые позитивные шаги на пути к модернизации, это далеко не приемлемое решение”, — написал Курц, отметив, что ЕС после Brexit должен стать более экономным и эффективным.

ЕК представила в среду проект перспективного бюджета ЕС на следующий семилетний бюджетный цикл 2021-2027 годов, после выхода Великобритании из ЕС. Бюджет ЕС в последнем семилетнем цикле 2014-2020 годов составляет 1087 млрд евро, при этом в проекте бюджета на 2021-2027 годы Еврокомиссия хочет увеличить эту цифру до 1279 млрд евро. Как подчеркнул еврокомиссар по бюджету и человеческим ресурсам Гюнтер Эттингер, странам ЕС предстоит приложить немалые усилия, чтобы закрыть дыру в бюджете, возникшую из-за выхода Великобритании из Евросоюза. Если сегодня страны европейского сообщества вносят в бюджет ЕС суммы, эквивалентные 1% своего ВВП, то теперь этот показатель увеличится до 1,11%.

Der Vorschlag d EU-Kommission für ein neues EU-Budget hat zwar einige positive Ansätze für eine Modernisierung, ist aber weit von einer akzeptablen Lösung entfernt. Unser Ziel muss sein,dass die #EU nach dem #Brexit schlanker, sparsamer u effizienter wird! https://t.co/9YtdcTp7af

Как сообщал УНН, миротворцев Австрии решили проверить из-за расстрела военных на Голанах.