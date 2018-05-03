Курц: запропонований ЄК проект бюджету ЄС є рішенням, "далеким від прийнятного"

$41.400.00
45.840.00
ukru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 17466 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 40955 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 57067 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 60903 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 92474 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 71146 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 81792 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 95315 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 87847 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 185396 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
0.9м/с
80%
Популярнi новини

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 11996 перегляди

У "Дії" хочуть запустити іспит на водійське посвідчення онлайн

12 квітня, 10:29 • 14792 перегляди

В італійських підручниках із географії виявлено карти України, на яких Крим зображено частиною рф

12 квітня, 12:17 • 12398 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 10546 перегляди

Порушення ПДР і агресивна поведінка: патрульні прокоментували інцидент з Алієвим

16:13 • 5080 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 57067 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 185396 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 339959 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 274384 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 384381 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 10646 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 12115 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 60903 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 20162 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 25290 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

Курц: запропонований ЄК проект бюджету ЄС є рішенням, "далеким від прийнятного"

Київ • УНН

 • 8093 перегляди

КИЇВ. 3 травня. УНН. Канцлер Австрії Себастьян Курц вважає, що представлений Єврокомісією (ЄК) проект перспективного бюджету ЄС, незважаючи на наявність деяких позитивних моментів, є рішенням, “далеким від прийнятного”. Таку думку він висловив в середу в своєму Twitter, передає УНН.

Курц: запропонований ЄК проект бюджету ЄС є рішенням, "далеким від прийнятного"

“Хоча пропозиція Єврокомісії за новим бюджетом ЄС містить деякі позитивні кроки на шляху до модернізації, це далеко не прийнятне рішення”, — написав Курц, зазначивши, що ЄС після Brexit повинен стати більш економним і ефективним.

ЄК представила в середу проект перспективного бюджету ЄС на наступний семирічний бюджетний цикл 2021-2027 років, після виходу Великої Британії з ЄС. Бюджет ЄС в останньому семирічному циклі 2014-2020 років становить 1087 млрд євро, при цьому в проекті бюджету на 2021-2027 роки Єврокомісія хоче збільшити цю цифру до 1279 млрд євро. Як підкреслив єврокомісар з питань бюджету та людських ресурсів Гюнтер Еттінгер, країнам ЄС треба буде докласти чимало зусиль, щоб закрити дірку в бюджеті, що виникла через вихід Великої Британії з Євросоюзу. Якщо сьогодні країни європейської спільноти вносять до бюджету ЄС суми, еквівалентні 1% свого ВВП, то тепер цей показник збільшиться до 1,11%.

Der Vorschlag d EU-Kommission für ein neues EU-Budget hat zwar einige positive Ansätze für eine Modernisierung, ist aber weit von einer akzeptablen Lösung entfernt. Unser Ziel muss sein,dass die #EU nach dem #Brexit schlanker, sparsamer u effizienter wird! https://t.co/9YtdcTp7af

— Sebastian Kurz (@sebastiankurz) 2 травня 2018 р.

Як повідомляв УНН, миротворців Австрії вирішили перевірити через розстріл військових на Голанах.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаНовини Світу
Brent
$64.71
Bitcoin
$85,173.80
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,649.63