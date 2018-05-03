Курц: запропонований ЄК проект бюджету ЄС є рішенням, "далеким від прийнятного"
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Канцлер Австрії Себастьян Курц вважає, що представлений Єврокомісією (ЄК) проект перспективного бюджету ЄС, незважаючи на наявність деяких позитивних моментів, є рішенням, “далеким від прийнятного”. Таку думку він висловив в середу в своєму Twitter, передає УНН.
“Хоча пропозиція Єврокомісії за новим бюджетом ЄС містить деякі позитивні кроки на шляху до модернізації, це далеко не прийнятне рішення”, — написав Курц, зазначивши, що ЄС після Brexit повинен стати більш економним і ефективним.
ЄК представила в середу проект перспективного бюджету ЄС на наступний семирічний бюджетний цикл 2021-2027 років, після виходу Великої Британії з ЄС. Бюджет ЄС в останньому семирічному циклі 2014-2020 років становить 1087 млрд євро, при цьому в проекті бюджету на 2021-2027 роки Єврокомісія хоче збільшити цю цифру до 1279 млрд євро. Як підкреслив єврокомісар з питань бюджету та людських ресурсів Гюнтер Еттінгер, країнам ЄС треба буде докласти чимало зусиль, щоб закрити дірку в бюджеті, що виникла через вихід Великої Британії з Євросоюзу. Якщо сьогодні країни європейської спільноти вносять до бюджету ЄС суми, еквівалентні 1% свого ВВП, то тепер цей показник збільшиться до 1,11%.
Der Vorschlag d EU-Kommission für ein neues EU-Budget hat zwar einige positive Ansätze für eine Modernisierung, ist aber weit von einer akzeptablen Lösung entfernt. Unser Ziel muss sein,dass die #EU nach dem #Brexit schlanker, sparsamer u effizienter wird! https://t.co/9YtdcTp7af— Sebastian Kurz (@sebastiankurz) 2 травня 2018 р.
Як повідомляв УНН, миротворців Австрії вирішили перевірити через розстріл військових на Голанах.