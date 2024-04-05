Курс валют на 5 апреля: гривна укрепилась на 17 копеек

На сегодня Национальный банк установил официальный курс гривны на уровне 39,0201грн/долл., что укрепило ее на 17 копеек сообщает УНН с ссылкой на НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 39,02 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 42,34 грн/евро. Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 9:10 утра:

Доллар можно купить за 39,50 грн, а продать за 39,05 в банках.

Евро можно купить за 42,90 грн, а продать за 42,27 грн в банках.

В обменниках доллар торгуется по курсу 39,27-39,37 грн, а евро - по 42,75-42,95 грн.



На межбанке курсы составляют соответственно 38,96-39,01 грн/долл. для доллара и 42,35-42,39 грн/евро для евро.



Напомним,

С начала 2024 года гривна девальвировала на 3,3% по отношению к доллару США из-за увеличения государственных расходов, поступления международной помощи и окончания периода уплаты годового налога на прибыль, но Национальный банк Украины продолжает активно участвовать на рынке для обеспечения курсовой стабильностии привлекательности гривневых активов.