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Курс валют на 23 июля: доллар продолжает дорожать

Киев • УНН

 • 700 просмотра

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на 23 июля на уровне 44,77 грн, что на 2 копейки выше предыдущего дня. Курс евро снизился на 3 копейки до 51,07 грн.

Курс валют на 23 июля: доллар продолжает дорожать

По состоянию на четверг, 23 июля, Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 44,77 гривны за один доллар. Официальный курс в среду составлял 44,75 гривны за один доллар. Официальный курс гривны к евро составит 51,07. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет: 44,7711 грн (+2 коп.) за один доллар. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне: 51,0659 грн (-3 коп.) за 1 евро. Официальный курс злотого составляет: 11,7915 грн. (-1 коп.) за 1 злотый.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:00 четверга:

  • в банках доллар торгуется по курсу 44,49-44,97 грн, евро по 50,81-51,44 грн, злотый по 11,45-11,94 грн;
    • на межбанке курсы составляют 44,79-44,82 грн/дол. и 51,13-51,15 грн/евро.

      Напомним

      Главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус считает, что средний курс в 45,70 грн/доллар, заложенный в бюджет, завышен. По его прогнозу, курс будет около 44,60-44,70 грн, а кризисный сценарий - 48-50 грн.

      Спрос на доллар в россии вырос в 12 раз, население не верит в стабильность рубля - разведка16.07.26, 11:03 • 4423 просмотра

      Вадим Хлюдзинский

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