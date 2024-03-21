Курс валют на 21 марта: НБУ оставил гривну на том же уровне

Национальный банк сегодня установил официальный курс гривны на уровне 39,1399 грн/долл.,сообщает УНН с ссылкой на НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 39,13 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 42,43 грн/евро.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 9:30 утра:

- Доллар можно купить за 39,37 грн, а продать за 38,90 в банках.

- Евро можно купить за 42,95 грн, а продать за 42,30 грн в банках.

- В обменниках доллар торгуется по курсу 39,02-39,20 грн, а евро - по 42,63-42,90 грн.

- На межбанке курсы составляют соответственно 39,015-39,085 грн/долл. для доллара и 42,33-42,40 грн/евро для евро.

Напомним,

В феврале годовая инфляция замедлилась до 4,3%, но ожидается, что ее рост ускорится во втором полугодии, согласно данным Национального банка Украины.