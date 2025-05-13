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Курс валют на 13 мая: гривна укрепилась

Киев • УНН

 • 112 просмотра

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 41,5387 грн/долл., укрепив ее на 0,8 копейки. В банках доллар торгуется за 41,80-41,20 грн.

Курс валют на 13 мая: гривна укрепилась

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,5387 грн/долл., что укрепило гривну на 0,8 копейки, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 41,53 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 46,15 грн/евро. А официальный курс злотого составляет 10,88 грн/злотый.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:45:

  • в банках доллар торгуется по курсу 41,80-41,20 грн, евро по 47,00-46,30 грн, злотый по 11,30-10,65 грн;
    • в обменниках доллар торгуется по курсу 41,40-41,47 грн, евро - по 46,30-46,70 грн, злотый по 11,03-10,90 грн;
      • на межбанке курсы составляют соответственно 41,45-41,50 грн/долл. и 46,09-46,13 грн/евро.

        Золото падает в цене на фоне спада торговой напряженности, укрепления доллара28.04.25, 15:29 • 2767 просмотров

        Алена Уткина

        Алена Уткина

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