Курс валют на 13 травня: гривня зміцнилась

Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 41,5387 грн/дол., що зміцнило гривню на 0,8 копійки, повідомляє УНН з посиланням на дані НБУ.

Деталі

Офіційний курс долара становить 41,53 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 46,15 грн/євро. А офіційний курс злотого становить 10,88 грн/злотий.

Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 08:45:

у банках долар торгується за курсом 41,80-41,20 грн, євро за 47,00-46,30 грн, злотий за 11,30-10,65 грн;

в обмінниках долар торгується за курсом 41,40-41,47 грн, євро - за 46,30-46,70 грн, злотий за 11,03-10,90 грн;

на міжбанку курси становлять відповідно 41,45-41,50 грн/дол. та 46,09-46,13 грн/євро.

Золото падає в ціні на тлі спаду торговельної напруженості, зміцнення долара