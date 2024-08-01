Киев • УНН
Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 41,0063 грн/долл., укрепив ее на 2 копейки. Курс евро установлен на уровне 44,40 грн/евро, а на межбанке доллар торгуется по 40,09-40,12 грн.
Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,0063 грн/долл., что укрепило гривну на 2 копейки, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.
Детали
Официальный курс доллара составляет 41,00 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 44,40 грн/евро.
Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 9:15 утра:
Напомним
В Украине в последнее время стало больше поддельных денег. По информации НБУ, по итогам первого полугодия 2024 года на миллион штук настоящих банкнот приходилось 3,4 подделки. По сравнению с прошлым годом прирост подделок достиг 62%.