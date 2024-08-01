Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,0063 грн/долл., что укрепило гривну на 2 копейки, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 41,00 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 44,40 грн/евро.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 9:15 утра:

Доллар можно купить за 41,35 грн, а продать за 40,90 в банках. Евро можно купить за 44,85 грн, а продать за 44,30 грн в банках.

В обменниках доллар торгуется по курсу 41,30-41,45 грн, а евро - по 44,75-45,00 грн.

На межбанке курсы составляют соответственно 40,09-40,12 грн/долл. для доллара и 44,56-44,57 грн/евро для евро.

Напомним

В Украине в последнее время стало больше поддельных денег. По информации НБУ, по итогам первого полугодия 2024 года на миллион штук настоящих банкнот приходилось 3,4 подделки. По сравнению с прошлым годом прирост подделок достиг 62%.