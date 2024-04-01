Курс валют на 1 апреля: доллар и евро продолжают падать в цене

Национальный банк сегодня установил официальный курс гривны на уровне 38,9974 грн/долл., что укрепило ее на 23 копейки сообщает УНН со ссылкой на НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 38,99 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 42,16 грн/евро.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 9:10 утра:

Доллар можно купить за 39,45 грн, а продать за 39,00 в банках.

Евро можно купить за 42,90 грн, а продать за 42,20 грн в банках.



В обменниках доллар торгуется по курсу 39,30-39,40 грн, а евро - по 42,75-42,90 грн.



На межбанке курсы составляют соответственно 38,97-39,01 грн/долл. для доллара и 42,08-42,11 грн/евро для евро.



Напомним,

В IV квартале 2023 года страховые компании остались стабильными, а страховые премии выросли на 22%. Объем активов кредитных союзов вырос на 10,7%, а финансовые компании показали рост в активах на 2,7%.