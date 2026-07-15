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Курс доллара вырос до 44,88 гривны, евро до 51,20

Киев • УНН

 • 468 просмотра

Национальный банк Украины установил курс доллара на 15 июля на уровне 44,88 грн, что на 21 копейку выше предыдущего дня. Курс евро вырос на 15 копеек до 51,20 грн.

Курс доллара вырос до 44,88 гривны, евро до 51,20

По состоянию на среду, 15 июля, Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 44,88 гривны за один доллар. Официальный курс во вторник составлял 44,67 гривны за один доллар. Официальный курс гривны к евро составит 51,20. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет: 44,8833 грн (+21 коп.) за один доллар. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне: 51,1984 грн (+15 коп.) за 1 евро. Официальный курс злотого составляет: 11,8005 грн. (-1 коп.) за 1 злотый.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:00 среды:

  • в банках доллар торгуется по курсу 44,55-45,05 грн, евро по 50,87-51,55 грн, злотый по 11,48-11,98 грн;
    • на межбанке курсы составляют 44,80-44,85 грн/дол. и 51,32-51,36 грн/евро.

      Напомним

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      Вадим Хлюдзинский

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