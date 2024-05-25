Купянск-Узловой подвергся удару рф КАБом: повреждена "скорая", 5 раненых

Из Волчанска за день эвакуировали 6 человек, но еще около 50 остается в городе - ОВА

Вчера 6 пострадавших были эвакуированы из Волчанска Харьковской области, где могут оставаться еще около 50 человек, а в целом из опасных районов Харьковской области было эвакуировано около 100 человек, таким образом, общее количество эвакуированных превысило 11 000 человек.