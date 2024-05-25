Из-за удара врага по пригороду Харькова есть частичное разрушение - Синегубов

Российские оккупанты ударили по пригороду Харькова, есть частичное разрушение. Сейчас проводится анализ повреждений. Кроме того, враг продолжает бить по населенным пунктам в пjграничье. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в эфире телемарафона в субботу, передает УНН.

Да, действительно, мы имеем воздушную тревогу, и она сопровождается ударами по Харьковскому району. По нашей информации, управляемые авиабомбы летели в сторону Харькова и ударили в пригороде. Там есть частичное разрушение, сейчас анализируем. Кроме того, враг продолжает бить по нашим населенным пунктам, которые находятся на границе. Это Харьковский, Богодуховский, Купянский, Изюмский районы. Мы имеем разрушения гражданской инфраструктуры в результате ночных ударов по городу Харьков - сказал Синегубов.

Он отметил, что подразделения ГСЧС ликвидируют последствия ударов не только в Харькове, а и в местах, где вражеские ракеты упали на открытой местности.

"Это фактически территории лесных хозяйств. Самый большой сейчас пожар у нас по Оскольскому направлению, это Оскольская громада. Там сейчас огнем охвачены почти 700 га лесных насаждений. Так же у нас есть возгорания по Балаклейскому направлению. Сейчас принимаем все необходимые меры, чтобы наши населенные пункты были в безопасности", - добавил Синегубов.

Напомним

Ранее в результате обстрела населенного пункта в Харьковском районе был, предварительно, ранен один мирный житель.

Позже мэр Харькова Игорь Терехов предупредил горожан, что в городе снова было громко, призвав их быть осторожными.