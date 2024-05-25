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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Из-за удара врага по пригороду Харькова есть частичное разрушение - Синегубов

Из-за удара врага по пригороду Харькова есть частичное разрушение - Синегубов

Киев  •  УНН

25 мая 2024, 09:51  •  4712 просмотра

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Российские оккупанты обстреляли пригород Харькова, вызвав частичные разрушения, а также населенные пункты вблизи границы в Харьковском, Богодуховском, Купянском и Изюмском районах, повредив гражданскую инфраструктуру и вызвав пожары в лесных массивах.

Российские оккупанты ударили по пригороду Харькова, есть частичное разрушение. Сейчас проводится анализ повреждений. Кроме того, враг продолжает бить по населенным пунктам в пjграничье. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в эфире телемарафона в субботу, передает УНН.

Да, действительно, мы имеем воздушную тревогу, и она сопровождается ударами по Харьковскому району. По нашей информации, управляемые авиабомбы летели в сторону Харькова и ударили в пригороде. Там есть частичное разрушение, сейчас анализируем. Кроме того, враг продолжает бить по нашим населенным пунктам, которые находятся на границе. Это Харьковский, Богодуховский, Купянский, Изюмский районы. Мы имеем разрушения гражданской инфраструктуры в результате ночных ударов по городу Харьков

- сказал Синегубов.

Он отметил, что подразделения ГСЧС ликвидируют последствия ударов не только в Харькове, а и в местах, где вражеские ракеты упали на открытой местности.

"Это фактически территории лесных хозяйств. Самый большой сейчас пожар у нас по Оскольскому направлению, это Оскольская громада. Там сейчас огнем охвачены почти 700 га лесных насаждений. Так же у нас есть возгорания по Балаклейскому направлению. Сейчас принимаем все необходимые меры, чтобы наши населенные пункты были в безопасности", - добавил Синегубов.

Напомним

Ранее в результате обстрела населенного пункта в Харьковском районе был, предварительно, ранен один мирный житель.

Позже мэр Харькова Игорь Терехов предупредил горожан, что в городе снова было громко, призвав их быть осторожными.

Павел Башинский

Павел Башинский

Война
igor-terekhovИгорь Терехов
gosudarstvennaya-sluzhba-ukraini-po-chrezvichainim-situatsiyamГосударственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
bogodukhovБогодухов
kharkivХарьков
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