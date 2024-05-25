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Через удар ворога по передмістю Харкова є часткове руйнування - Синєгубов

Через удар ворога по передмістю Харкова є часткове руйнування - Синєгубов

Київ • УНН

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Російські окупанти обстріляли передмістя Харкова, спричинивши часткові руйнування, а також населені пункти поблизу кордону в Харківському, Богодухівському, Куп'янському та Ізюмському районах, пошкодивши цивільну інфраструктуру та спричинивши пожежі в лісових масивах.

Російські окупанти вдарили по передмістю Харкова, є часткове руйнування. Наразі проводиться аналіз пошкоджень. Окрім того, ворог продовжує бити по населених пунктах у прикордонні. Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов в ефірі телемарафону у суботу, передає УНН.

Так, дійсно, ми маємо повітряну тривогу, і вона супроводжується ударами по Харківському району. За нашою інформацією, керовані авіабомби летіли у бік Харкова і вдарили у передмісті. Там є часткове руйнування, наразі аналізуємо. Крім того, ворог продовжує бити по наших населених пунктах, які знаходяться на прикордонні. Це Харківський, Богодухівський, Куп'янський, Ізюмський райони. Ми маємо руйнування цивільної інфраструктури внаслідок нічних ударів по місту Харків

- сказав Синєгубов.

Він зазначив, що підрозділи ДСНС ліквідовують наслідки ударів не лише в Харкові, а і в місцях, де ворожі ракети впали на відкритій місцевості.

"Це фактично території лісових господарств. Найбільша наразі пожежа в нас по Оскільському напрямку, це Оскільська громада. Там наразі вогнем охоплені майже 700 га лісових насаджень. Так само у нас є займання по Балаклійському напрямку. Наразі вживаємо всіх необхідних заходів, щоб наші населені пункти були у безпеці", - додав Синєгубов.

Нагадаємо

Раніше внаслідок обстрілу населеного пункту в Харківському районі було, попередньо, поранено одного мирного жителя.

Згодом мер Харкова Ігор Терехов попередив містян, що у місті знову було гучно, закликавши їх бути обережними.

Павло Башинський

Павло Башинський

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