Куп'янськ-Вузловий зазнав удару рф КАБом: пошкоджено "швидку", 5 поранених
Київ • УНН
У Харківській області російські окупанти поцілили по Куп'янськ-Вузловому КАБом, поранивши щонайменше п'ятьох людей та пошкодивши карету швидкої допомоги і цивільний автомобіль.
У Харківській області російські окупанти поцілили по Куп'янськ-Вузловому КАБом, поранивши щонайменше п'ятьох людей та пошкодивши карету швидкої допомоги і цивільний автомобіль, повідомив у суботу голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
Окупанти вдарили КАБом по Куп’янськ-Вузловому. Щонайменше пʼять людей зазнали поранень. Пошкоджені автомобіль екстреної допомоги та одне цивільне авто
Деталі, з його слів, зʼясовуються.
Через удар ворога по передмістю Харкова є часткове руйнування - Синєгубов 25.05.24, 12:51 • 47388 переглядiв