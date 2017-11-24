Кучма и Зубко обсудили вопросы водоснабжения и инфраструктуры Донбасса

"Во время встречи обсудили вопросы водоснабжения, инфраструктуры, экологической безопасности, нарушаются в рамках Минского процесса и решаются со стороны правительства", - написала она.

По результатам совещания, рассказала Д.Олифер, Г.Зубко дал соответствующие поручения и скоординировал переговорную позицию по наиболее чувствительных вопросов.

Также, по ее словам, речь шла о гуманитарных проблемах, которые особенно актуальны в преддверии зимы, в частности, в контексте обеспечения жизнедеятельности Донецкой и Луганской областей.

Как сообщал УНН, оккупированную часть Луганщины отключили от водоснабжения.