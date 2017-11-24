Кучма и Зубко обсудили вопросы водоснабжения и инфраструктуры Донбасса
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко обсудил с украинским представителем Трехсторонней контактной группы Леонидом Кучмой, экспертами подгрупп вопросы водоснабжения, инфраструктуры, экологической безопасности. Об этом сообщила пресс-секретарь Л.Кучмы Дарка Олифер на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Во время встречи обсудили вопросы водоснабжения, инфраструктуры, экологической безопасности, нарушаются в рамках Минского процесса и решаются со стороны правительства", - написала она.
По результатам совещания, рассказала Д.Олифер, Г.Зубко дал соответствующие поручения и скоординировал переговорную позицию по наиболее чувствительных вопросов.
Также, по ее словам, речь шла о гуманитарных проблемах, которые особенно актуальны в преддверии зимы, в частности, в контексте обеспечения жизнедеятельности Донецкой и Луганской областей.
Как сообщал УНН, оккупированную часть Луганщины отключили от водоснабжения.