Кучма та Зубко обговорили питання водопостачання та інфраструктури Донбасу

“Під час зустрічі обговорили питання щодо водопостачання, інфраструктури, екологічної безпеки, які порушуються в рамках Мінського процесу і вирішуються з боку уряду”, — написала вона.

За результатами наради, розповіла Д.Оліфер, Г.Зубко дав відповідні доручення і скоординував переговорну позицію з найчутливіших питань.

Також , за її словами, йшлося про гуманітарні проблеми, які є особливо актуальними напередодні зими, зокрема, в контексті забезпечення життєдіяльності Донецької та Луганської областей.

Як повідомляв УНН, окуповану частину Луганщини відключили від водопостачання.