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Кучма та Зубко обговорили питання водопостачання та інфраструктури Донбасу

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 листопада. УНН. Віце-прем’єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко обговорив з українським представником Тристоронньої контактної групи Леонідом Кучмою, експертами підгруп питання водопостачання, інфраструктури, екологічної безпеки. Про це повідомила прес-секретар Л.Кучми Дарка Оліфер на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

“Під час зустрічі обговорили питання щодо водопостачання, інфраструктури, екологічної безпеки, які порушуються в рамках Мінського процесу і вирішуються з боку уряду”, — написала вона.

За результатами наради, розповіла Д.Оліфер, Г.Зубко дав відповідні доручення і скоординував переговорну позицію з найчутливіших питань.

Також , за її словами, йшлося про гуманітарні проблеми, які є особливо актуальними напередодні зими, зокрема, в контексті забезпечення життєдіяльності Донецької та Луганської областей.

Як повідомляв УНН, окуповану частину Луганщини відключили від водопостачання.

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