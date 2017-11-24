Кучма та Зубко обговорили питання водопостачання та інфраструктури Донбасу
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Віце-прем’єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко обговорив з українським представником Тристоронньої контактної групи Леонідом Кучмою, експертами підгруп питання водопостачання, інфраструктури, екологічної безпеки. Про це повідомила прес-секретар Л.Кучми Дарка Оліфер на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Під час зустрічі обговорили питання щодо водопостачання, інфраструктури, екологічної безпеки, які порушуються в рамках Мінського процесу і вирішуються з боку уряду”, — написала вона.
За результатами наради, розповіла Д.Оліфер, Г.Зубко дав відповідні доручення і скоординував переговорну позицію з найчутливіших питань.
Також , за її словами, йшлося про гуманітарні проблеми, які є особливо актуальними напередодні зими, зокрема, в контексті забезпечення життєдіяльності Донецької та Луганської областей.
Як повідомляв УНН, окуповану частину Луганщини відключили від водопостачання.