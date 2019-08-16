Кучма обсудил с главой СММ ОБСЕ гибель военных на Донбассе

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 1677 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 46569 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 119670 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 130341 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 121449 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 125474 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 128247 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 152937 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 16:07 • 150972 просмотра

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Кучма обсудил с главой СММ ОБСЕ гибель военных на Донбассе

Кучма обсудил с главой СММ ОБСЕ гибель военных на Донбассе

Киев  •  УНН

 • 12849 просмотра

КИЕВ. 16 августа. УНН. Глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу, второй Президент Украины Леонид Кучма принял председателя СММ ОБСЕ Яшара Халита Чевика, который также является координатором безопасности подгруппы Трехсторонней контактной группы. Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Дарка Олифер, передает УНН.

Собеседники обсудили ход выполнения минских соглашений, ремонт моста в Станице Луганской и несоблюдение режима тишины со стороны боевиков, в результате которых на Донбассе погибли украинские военные.

"Особое внимание уделено несоблюдению режима тишины со стороны НВФ ОРДЛО, прежде всего - трагическим инцидентам, в результате которых погибли украинские военные. Обсужден процесс подготовки к ремонту моста в Станице Луганской, стороны отметили важность восстановления этого перехода", - сообщила Олифер.

Она отметила, что в разговоре речь шла также о ходе выполнения минских договоренностей и подготовки к следующему заседанию ТКГ в Минске, запланированному на 21 августа.

Как сообщал УНН, 6 августа в зоне ООС в результате вражеского обстрела погибли четверо украинских военных.

Украинские Национальные Новости

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