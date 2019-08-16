Кучма обговорив з головою СММ ОБСЄ загибель військових на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Очільник української делегації у тристоронній контактній групі щодо Донбасу, другий Президент України Леонід Кучма прийняв голову СММ ОБСЄ Яшара Халіта Чевіка, який також є координатором безпекової підгрупи Тристоронньої контактної групи. Про це у Facebook повідомила прес-секретар представника України у ТКГ Дарка Оліфер, передає УНН.
Співрозмовники обговорили перебіг виконання мінських угод, ремонт мосту в Станиці Луганській та недотримання режиму тиші з боку бойовиків, внаслідок яких на Донбасі загинули українські військові.
"Особливу увагу приділено недотриманню режиму тиші з боку НЗФ ОРДЛО, насамперед - трагічним інцидентам, внаслідок яких загинули українські військові. Обговорено процес підготовки до ремонту мосту в Станиці Луганській, сторони наголосили на важливості відновлення цього переходу", - повідомила Оліфер.
Вона зазначила, що у розмові йшлося також про перебіг виконання мінських домовленостей та підготовку до наступного засідання ТКГ в Мінську, запланованого на 21 серпня.
Як повідомляв УНН, 6 серпня у зоні ООС внаслідок ворожого обстрілу загинули четверо українських військових.