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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Крупнейшая попытка шпионажа в пользу Ирана за последние десятилетия: Израиль арестовал 30 человек, среди которых есть евреи

Крупнейшая попытка шпионажа в пользу Ирана за последние десятилетия: Израиль арестовал 30 человек, среди которых есть евреи

Киев  •  УНН

 • 6649 просмотра

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В Израиле арестовали около 30 человек, преимущественно евреев, за шпионаж в пользу Ирана. Подозреваемые планировали убийства ученых и собирали данные о военных объектах.

Среди невыполненных целей вероятных ячеек было убийство израильского ученого-ядерщика и бывших военных офицеров. Передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Арест Израилем почти 30 преимущественно еврейских граждан, которые якобы шпионили в пользу Ирана в девяти тайных ячейках, вызвал тревогу в стране и указывает на крупнейшую за последние десятилетия попытку Тегерана проникнуть к своему заклятому врагу, сообщили четыре израильских источника в органах безопасности.

Среди невыполненных задач, которые ставили перед собой эти ячейки, - убийство израильского ученого-ядерщика и бывших военных, а одна группа собирала информацию о военных базах и системах противовоздушной обороны, сообщила служба безопасности Шин-Бет.

«Здесь наблюдается большой феномен», - сказал Шалом Бен Ханан, бывший высокопоставленный чиновник Шин Бет, имея в виду то, что он назвал удивительным количеством еврейских граждан, которые сознательно согласились работать на Иран. 

На прошлой неделе служба безопасности и полиция Израиля заявили, что отец и сын передавали информацию о передвижении израильских войск, в том числе на Голанских высотах, где они проживали.

По словам четырех действующих и бывших военных и сотрудников служб безопасности, аресты стали следствием неоднократных попыток иранских разведчиков за последние два года вербовать простых израильтян для сбора разведданных и совершения терактов в обмен на деньги.

Напомним

ЦАХАЛ начал вывод войск из района города Хиам на юге Ливана в соответствии с ноябрьским соглашением о прекращении огня. Полный вывод войск из всех районов должен завершиться до конца января 2025 года.

Администрация Байдена разрабатывает новые подходы для противодействия усилению сотрудничества между Россией, Ираном, Китаем и КНДР. Документ предусматривает пересмотр структур безопасности и варианты быстрого реагирования на угрозы.

Иран устанавливает контакты с повстанцами в Сирии после свержения Асада9 дек. 2024, 10:30 • 14999 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Новости Мира