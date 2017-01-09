Криворожские гвардейцы задержали мужчину с наркотиками в зоне АТО
Киев • УНН
ДНЕПР-КИЕВ. 9 января. УНН. Накануне рождественских праздников Криворожские гвардейцы задержали человека с наркотиками в зоне АТО. Информирует УНН-Центр со ссылкой на Национальную гвардию Украины.
Так, гвардейцы задержали жителя г. Мариуполь, у которого при проверке документов и личных вещей пассажиров, находившихся в середине автобуса, было обнаружено бумажный сверток с веществом растительного происхождения зеленого цвета с характерным запахом "каннабиса" примерно в количестве 5 грамм.
Как сообщал УНН, в Киеве в одной из квартир правоохранители обнаружили оружие, боеприпасы и наркотики.