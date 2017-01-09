Криворізькі гвардійці затримали чоловіка із наркотиками у зоні АТО

Так, гвардійці затримали жителя м.Маріуполь, у якого при перевірці документів та особистих речей пасажирів, які знаходилися в середині автобуса, було виявлено паперовий згорток з речовиною рослинного походження зеленого кольору з характерним запахом “канабісу” приблизно в кількості 5 грам.

Як повідомляв УНН, у Києві в одній з квартир правоохоронці виявили зброю, боєприпаси та наркотики.