Криворізькі гвардійці затримали чоловіка із наркотиками у зоні АТО
Київ • УНН
ДНІПРО-КИЇВ. 9 січня. УНН. Напередодні різдвяних свят Криворізькі гвардійці затримали особу із наркотиками у зоні АТО. Інформує УНН-Центр із посиланням на Національну гвардію України.
Так, гвардійці затримали жителя м.Маріуполь, у якого при перевірці документів та особистих речей пасажирів, які знаходилися в середині автобуса, було виявлено паперовий згорток з речовиною рослинного походження зеленого кольору з характерним запахом “канабісу” приблизно в кількості 5 грам.
Як повідомляв УНН, у Києві в одній з квартир правоохоронці виявили зброю, боєприпаси та наркотики.