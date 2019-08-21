Обидчик "Динамо" победил в первой игре раунда плей-офф ЛЧ
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Бельгийский "Брюгге" провел первый поединок в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов, сообщает УНН.
Вице-чемпион Бельгии в гостях праздновал выигрыш над австрийским ФК "ЛАСК" - 0:1. Единственное взятие произошло на 14 минуте - с пенальти отличился Ханс Ванакен.
Украинский защитник "черно-синих" Эдуард Соболь вышел на поле в стартовом составе и отыграл 66 минут, после чего был заменен. Результативными действиями футболист сборной Украины не отметился.
Добавим, подопечные Филиппа Клемана создали гандикап перед ответным матчем, который состоится 28 августа на стадионе "Ян Брейдель" в Брюгге.
Напомним, что "Брюгге" в предыдущем раунде квалификации победило киевское "Динамо".