Кривдник "Динамо" переміг у першій грі раунду плей-офф ЛЧ
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Бельгійський "Брюгге" провів перший поєдинок у раунді плей-офф кваліфікації до Ліги чемпіонів, повідомляє УНН.
Віце-чемпіон Бельгії в гостях святкував виграш над австрійським ФК "ЛАСК" – 0:1. Єдине взяття відбулося на 14 хвилині – з пенальті відзначився Ханс Ванакен.
Український захисник "чорно-синіх" Едуард Соболь вийшов на поле в стартовому складі й відіграв 66 хвилин, після чого був замінений. Результативними діями футболіст збірної України не відзначився.
Додамо, підопічні Філіппа Клемана створили гандикап перед матчем-відповіддю, який відбудеться 28 серпня на стадіоні "Ян Брейдель" у Брюгге.
Нагадаємо, що "Брюгге" в попередньому раунді кваліфікації перемогло київське "Динамо".