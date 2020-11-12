"Кровавые реки" на Волыни: за год никого не наказали, виновных не нашли

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КИЕВ. 12 ноября. УНН. С октября прошлого года правоохранители Волынской области расследуют истоки "кровавых отходов" с местной птицефабрики. Впрочем, результатами похвастаться не могут: никто не наказан, виновные не найдены, сообщает УНН.

Как рассказывает местный активист Тарас Святко, который отслеживал ситуацию с самого начала, все указывает на то, что дело просто "заглохло".

"В полиции в рамках открытого уголовного производства меня должны были допросить в качестве свидетеля - это мне сообщал следователь в устной форме, зимой этого года. Но я так и не был допрошен в качестве свидетеля. Местность птицефабрики была обнесена забором. И на этом все закончилось. Экологическая инспекция составляла еще протоколы, которые должны были передаваться в суд для привлечения к ответственности", - рассказал он.

Святко допускает, что и на самой Владимир-Волынский птицефабрике мало что изменилось с тех пор, кроме новой ограждения от людей.

"Я уверен в том, что здесь существует уголовно наказуемое деяние со стороны птицефабрики. Продолжают они дальше эту деятельность? Я думаю, что да. Отстойники существуют и по сегодняшний день, тем более, если они обнесли забором, это стало для того, чтобы люди просто не видели вот эти потоки крови, которые они совершают. Там невозможно ничего увидеть, кроме заборов. Сейчас там еще круглосуточно находится охрана", - сообщил он.

Напомним, год назад производителя курятины "Эпикур" - Владимир-Волынскую птицефабрику уличили в сбросе кровавых отходов в почву и подземные воды. На птицефабрике сначала молчали, а потом признали, что выбросы кровавых отходов сформировались в результате их деятельности. Правоохранители сразу же открыли производство, а инспекторы взялись за экспертизы. Впрочем, с течением времени никого к ответственности привлечен так и не был.

Также напомним, недавно с "Эпикуром" произошел еще один инцидент - в их курятине нашли муху. Компания обещала разобраться в ситуации и провести служебное расследование, однако на связь с покупателем больше и не вышла. От публичных комментариев птицефабрика также воздерживается.

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