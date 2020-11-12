"Криваві ріки" на Волині: за рік нікого не покарали, винних не знайшли

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Київ • УНН

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КИЇВ. 12 листопада. УНН. З жовтня минулого року правоохоронці Волинської області розслідують витоки "кривавих відходів" із місцевої птахофабрики. Втім, результатами похизуватися не можуть: ніхто не покараний, винних не знайдено, повідомляє УНН.

Як розповідає місцевий активіст Тарас Святко, який відстежував ситуацію із самого початку, все вказує на те, що справа просто "заглохла".

"У поліції в рамках відкритого кримінального провадження мене мали допитати в якості свідка - це мені повідомляв слідчий в усній формі, взимку цього року. Але мене так і не було допитано в якості свідка. Місцевість птахофабрики була обнесена парканом. І на цьому все закінчилося. Екологічна інспекція складала ще протоколи, які мали передаватися до суду для притягнення до відповідальності", - розповів він.

Святко допускає, що і на самій Володимир-Волинський птахофабриці мало що змінилося відтоді, окрім нової огорожі від людей.

"Я впевнений у тому, що тут існує кримінально каране діяння з боку птахофабрики. Чи продовжують вони далі цю діяльність? Я думаю, що так. Відстійники існують і по сьогоднішній день, тим більше, якщо вони обнесли парканом, це зробилося для того, щоб люди просто не бачили ось ці потоки крові, які вони здійснюють. Там неможливо нічого побачити, крім парканів. Зараз там ще цілодобово знаходиться охорона", - повідомив він.

Нагадаємо, рік тому виробника курятини "Епікур" - Володимир-Волинську птахофабрику було викрито у скиданні кривавих відходів у грунт та підземні води. На птахофабриці спочатку мовчали, а потім визнали: викиди кривавих відходів сформувалися внаслідок їхньої діяльності. Правоохоронці одразу ж відкрили провадження, а інспектори взялися за експертизи. Втім, із плином часу жодної особи до відповідальності притягнуто так і не було.

Також нагадаємо, нещодавно з "Епікуром" стався ще один інцидент - у їхній курятині знайшли муху. Компанія обіцяла розібратися у ситуації та провести службове розслідування, однак на зв’язок із покупцем більше не вийшла. Від публічних коментарів птахофабрика також утримується.

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