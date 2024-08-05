Президент Украины Владимир Зеленский согласовал с премьером Денисом Шмыгалем позицию относительно того, как приблизить реальное поступление средств - речь идет об использовании российских активов, которые заблокированы партнерами, передает УНН.

"... мы обсудили несколько важных практических нюансов по использованию российских активов, которые заблокированы партнерами. Есть решение G7 относительно 50 миллиардов долларов для Украины от использования российских активов, и сейчас мы прорабатываем с партнерами в Европе и Америке конкретную реализацию. Согласовали сегодня нашу позицию относительно того, как приблизить реальное поступление средств. Это то, что критически для Украины и может нас усилить именно в этом осенне-зимнем сезоне", - отметил Зеленский во время вечернего видеообращения.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что проработал с премьером Денисом Шмыгалем порядок работы на месяц. Речь шла о необходимых решениях и ожидаемых договоренностях с партнерами