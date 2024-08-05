Украина получила 3,9 млрд долл. гранта от США через Всемирный банк, что стало первым траншем прямой бюджетной поддержки от Соединенных Штатов в 2024 году. Средства помогут финансировать в том числе зарплаты бюджетникам и социальные пособия, сообщил в понедельник Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, пишет УНН.

Украина получила 3,9 млрд долларов безвозвратного гранта от США через Всемирный банк. Эти средства помогут в финансировании приоритетных расходов бюджета как зарплаты учителей, медиков и спасателей, социальные пособия - написал Шмыгаль в Telegram.

По его словам, это первый транш прямой бюджетной поддержки от Соединенных Штатов в 2024 году. "В целом Украина в этом году получит от США 7,8 млрд долларов прямой бюджетной помощи, что позволит уверенно пройти этот финансовый период", - указал Премьер.

И поблагодарил Соединенные Штаты и Всемирный банк за "высокий уровень внимания и поддержки, которая укрепляет нашу устойчивость в противодействии варварской российской агрессии".

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