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"Крымскую платформу" по заказу с РФ критиковали с 15 тыс. аккаунтов: разоблачено мощную ботоферму

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 28 августа. УНН. В Киеве разоблачено мощную ботоферму. Вражеская интернет-агентура использовала ее для дискредитации Украины и Крымской платформы перед международным сообществом, передает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Детали

По заданию своих "кураторов" злоумышленники распространяли через соцсети антиукраинские лозунги и дезинформацию о результатах проведения "Крымской платформы". Основная деятельность злоумышленников была сфокусирована на сетях Facebook, Instagram и Tik-Tok.

Для распространения искаженных фактов и откровенной дезинформации они администрировали более 15 тыс. анонимных аккаунтов. Свои сообщения публиковали от имени "рядовых граждан".

Установлено, что среди организаторов противоправной деятельности - четверо жителей Киева. Для осуществления информационно-подрывных операций они переоборудовали помещение одного из офисов в центральном районе столицы.

Деньги за "публикации" злоумышленники получали с территории РФ за запрещенные в Украине электронные платежные системы.

Во время обысков в помещениях ботофермы правоохранители обнаружили:

300 модемов для доступа в интернет,

несколько тысяч сим-карт различных операторов мобильной связи,

десятки мобильных терминалов и компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности.

Добавим

В рамках уголовного производства по ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности лиц, причастных к нему.

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