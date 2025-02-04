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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Крымчанка исчезла после ареста: фсб не раскрывает ее местонахождение 8 месяцев

Крымчанка исчезла после ареста: фсб не раскрывает ее местонахождение 8 месяцев

Киев  •  УНН

 • 6623 просмотра

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Леру Джемилову задержали в мае 2024 года после обыска в селе Крымка. После 15 суток админареста фсб вывезла девушку в неизвестном направлении, и с тех пор ее местонахождение неизвестно.

Оккупанты более восьми месяцев удерживают крымчанку, впрочем ее родные не имеют никакой информации о месте пребывания и правовом статусе девушки. Об этом сообщает Крымский ветер, передает УНН.

Детали

Задержание Леры Джемиловой произошло еще в мае 2024 года после обыска в селе Крымка Джанкойского района. После этого ее доставили в суд и назначили 15 суток ареста за отказ от прохождения медицинского осмотра на употребление наркотиков. 

После завершения срока административного наказания фсб заявила ее сестре, что девушку вывезут в ведомство и родным не стоит ждать ее освобождения. С тех пор контакт с Джемиловой потерян. 

Вражеская фсб в Крыму заявляет, что никаких уголовных дел в отношении нее не расследовалось. В то же время местная прокуратура не видит оснований для проверки обстоятельств ее исчезновения. 

Без защиты: 24 украинца в оккупированном Крыму находятся в тюрьмах без связи с родными31.01.25, 14:31 • 27493 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

ВойнаКриминал и ЧП
krymКрым

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