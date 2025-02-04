Крымчанка исчезла после ареста: фсб не раскрывает ее местонахождение 8 месяцев
Киев • УНН
Леру Джемилову задержали в мае 2024 года после обыска в селе Крымка. После 15 суток админареста фсб вывезла девушку в неизвестном направлении, и с тех пор ее местонахождение неизвестно.
Оккупанты более восьми месяцев удерживают крымчанку, впрочем ее родные не имеют никакой информации о месте пребывания и правовом статусе девушки. Об этом сообщает Крымский ветер, передает УНН.
Детали
Задержание Леры Джемиловой произошло еще в мае 2024 года после обыска в селе Крымка Джанкойского района. После этого ее доставили в суд и назначили 15 суток ареста за отказ от прохождения медицинского осмотра на употребление наркотиков.
После завершения срока административного наказания фсб заявила ее сестре, что девушку вывезут в ведомство и родным не стоит ждать ее освобождения. С тех пор контакт с Джемиловой потерян.
Вражеская фсб в Крыму заявляет, что никаких уголовных дел в отношении нее не расследовалось. В то же время местная прокуратура не видит оснований для проверки обстоятельств ее исчезновения.
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