Кримчанка зникла після арешту: фсб не розкриває її місцезнаходження 8 місяців

Окупанти понад вісім місяців утримують кримчанку, втім її рідні не мають жодної інформації про місце перебування та правовий статус дівчини. Про це повідомляє Крымский ветер, передає УНН.

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Затримання Лери Джемілової відбулося ще у травні 2024 року після обшуку в селі Кримка Джанкойського району. Після цього її доправили до суду та призначили 15 діб арешту за відмову від проходження медичного огляду на вживання наркотиків.

Після завершення строку адміністративного покарання фсб заявила її сестрі, що дівчину вивезуть до відомства і рідним не варто чекати на її звільнення. Відтоді контакт із Джеміловою втрачено.

Ворожа фсб у Криму заявляє, що жодних кримінальних справ щодо неї не розслідувалося. Водночас місцева прокуратура не вбачає підстав для перевірки обставин її зникнення.

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