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Кримчанка зникла після арешту: фсб не розкриває її місцезнаходження 8 місяців

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Київ • УНН

 • 29224 перегляди

Леру Джемілову затримали в травні 2024 року після обшуку в селі Кримка. Після 15 діб адмінарешту фсб вивезла дівчину в невідомому напрямку, і з того часу її місцезнаходження невідоме.

Окупанти понад вісім місяців утримують кримчанку, втім її рідні не мають жодної інформації про місце перебування та правовий статус дівчини. Про це повідомляє Крымский ветер, передає УНН.

Деталі

Затримання Лери Джемілової відбулося ще у травні 2024 року після обшуку в селі Кримка Джанкойського району. Після цього її доправили до суду та призначили 15 діб арешту за відмову від проходження медичного огляду на вживання наркотиків. 

Після завершення строку адміністративного покарання фсб заявила її сестрі, що дівчину вивезуть до відомства і рідним не варто чекати на її звільнення. Відтоді контакт із Джеміловою втрачено. 

Ворожа фсб у Криму заявляє, що жодних кримінальних справ щодо неї не розслідувалося. Водночас місцева прокуратура не вбачає підстав для перевірки обставин її зникнення. 

Без захисту: 24 українці в окупованому Криму перебувають у тюрмах без зв'язку з рідними 31.01.25, 14:31 • 29277 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

ВійнаКримінал та НП
krymКрим

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