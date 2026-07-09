Кричал, бил и оставил в жару без воды: киевлянин может сесть в тюрьму на три года за убийство собаки

В Киеве мужчина запер свою собаку на балконе в наказание. Четвероногий умер от теплового удара, а его хозяину правоохранители сообщили о подозрении в жестоком обращении с животными, сообщает УНН со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.

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37-летний мужчина, проживающий в Голосеевском районе столицы, запер на балконе своего французского бульдога по кличке "Рафик". Объяснил, что так хотел наказать животное за непослушание.

Хозяин не оставил псу ни воды, ни еды. И это несмотря на то, что в то время столицу накрыла волна аномальной жары. Через некоторое время пес умер от обезвоживания и теплового удара.

Уже мертвое животное увидела девушка, которая пришла в гости к мужчине. Она рассказала о страшной находке своей матери, а та вызвала полицию.

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Отметим, что мужчина не впервые агрессивно относился к своей собаке. Соседи подозреваемого рассказали, что он часто оставлял Рафика привязанным на улице, кричал на него и бил.

Теперь киевлянину грозит до трех лет лишения свободы.

Напомним

В июне 2026 года на сайте Кабмина зарегистрировали петицию об усилении уголовной ответственности за убийство животных. Документ предлагает лишать свободы до 15 лет за умышленное убийство животного.