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Кремль обвинил Украину за "тупик" в переговорах по Донбассу из-за отказа сотрудничать с боевиками

Киев • УНН

 • 22311 просмотра

КИЕВ. 2 июня. УНН. В Кремле обвиняют Украину в отсутствии прогресса в переговорах по Донбассу из-за отказа сотрудничать с боевиками. Такое мнение выразил заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак, сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.

Кремль обвинил Украину за "тупик" в переговорах по Донбассу из-за отказа сотрудничать с боевиками

Детали

По словам Козака, Украину не устраивает взаимодействие с “представителями Донбасса”, что замедляет прогресс переговоров. Он считает, что якобы из-за отказа Украины сотрудничать с боевиками самопровозглашенных республик, переговоры по урегулированию конфликта на Донбассе уже шесть лет находятся в "тупике".

Цитата

"Киев не устраивает одно, что они должны взаимодействовать с "представителями Донбасса". Это основная проблема, которую пытаемся решить и в Трехсторонней контактной группе. Из-за этого все вопросы стоят, зашли в тупик и вопрос прекращения военных действий, реализация этого механизма, обеспечивающего перемирие, и политические вопросы, гуманитарные, экономические", - заявил Козак.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью предложил создать новый формат переговоров, который бы объединился с нормандским форматом, где обсуждали бы не только Донбасс, но и “Северный поток-2”.

Председатель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук считает, что для воплощения идеи Зеленского относительно нового формата переговоров по Донбассу и Крыму, необходимо договориться с США об официальном согласии на участие в переговорах, а затем выносить вопрос к "нормандскому формату".

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