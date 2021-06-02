Кремль звинуватив Україну за "тупик" в переговорах по Донбасу через відмову співпрацювати з бойовиками

$41.280.10
45.550.52
ukru
Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
Ексклюзив
06:34 • 26087 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 98808 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 143180 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 127279 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 134234 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 95552 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 81081 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 180934 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 88316 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 276005 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

5.3м/с
86%
Популярнi новини

армія рф має успіхи на Донбасі: що відомо

9 квітня, 23:39 • 52986 перегляди

Цими вихідними у небі можна буде побачити унікальне явище - мікромісяць

10 квітня, 02:11 • 61249 перегляди

Міжнародний день братів і сестер, День гольфіста: що ще відзначають 10 квітня

03:30 • 16712 перегляди

У ВМС ЗСУ повідомили про ситуацію з ворожими кораблями в Чорному морі

04:20 • 25418 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

05:19 • 41919 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 146649 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 180906 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 275981 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 444075 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 430700 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 3560 перегляди

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 31829 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 37337 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 37803 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 38821 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

Кремль звинуватив Україну за "тупик" в переговорах по Донбасу через відмову співпрацювати з бойовиками

Київ • УНН

 • 22311 перегляди

КИЇВ. 2 червня. УНН. У Кремлі звинувачують Україну у відсутності прогресу в переговорах по Донбасу через відмову співпрацювати з бойовиками. Таку думку висловив заступник голови адміністрації президента Росії Дмитро Козак, повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.

Кремль звинуватив Україну за "тупик" в переговорах по Донбасу через відмову співпрацювати з бойовиками

Деталі

За словами Козака, Україну не влаштовує взаємодія з "представниками Донбасу", що уповільнює прогрес переговорів. Він вважає, що нібито через відмову України співпрацювати з бойовиками самопроголошених республік, переговори по врегулюванню конфлікту на Донбасі вже шість років знаходяться в "глухому куті".

Цитата

"Київ не влаштовує одне, що вони повинні взаємодіяти з "представниками Донбасу". Це основна проблема, яку намагаємося вирішити і в Тристоронній контактній групі. Через це всі питання стоять, зайшли в глухий кут і питання припинення військових дій, реалізація цього механізму, забезпечує перемир'я, і політичні питання, гуманітарні, економічні", - заявив Козак.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю запропонував створити новий формат переговорів, який би об'єднався з нормандським форматом, де обговорювали б не тільки Донбас, а й "Північний потік-2".

Голова української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук вважає, що для втілення ідеї Зеленського щодо нового формату переговорів по Донбасу і Криму, необхідно домовитися з США про офіційну згоду на участь в переговорах, а потім виносити питання до "нормандського формату".

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Brent
$63.84
Bitcoin
$81,582.90
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$34.65
Золото
$3,124.66
Ethereum
$1,595.68