Кремль звинуватив Україну за "тупик" в переговорах по Донбасу через відмову співпрацювати з бойовиками

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За словами Козака, Україну не влаштовує взаємодія з "представниками Донбасу", що уповільнює прогрес переговорів. Він вважає, що нібито через відмову України співпрацювати з бойовиками самопроголошених республік, переговори по врегулюванню конфлікту на Донбасі вже шість років знаходяться в "глухому куті".

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"Київ не влаштовує одне, що вони повинні взаємодіяти з "представниками Донбасу". Це основна проблема, яку намагаємося вирішити і в Тристоронній контактній групі. Через це всі питання стоять, зайшли в глухий кут і питання припинення військових дій, реалізація цього механізму, забезпечує перемир'я, і політичні питання, гуманітарні, економічні", - заявив Козак.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю запропонував створити новий формат переговорів, який би об'єднався з нормандським форматом, де обговорювали б не тільки Донбас, а й "Північний потік-2".

Голова української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук вважає, що для втілення ідеї Зеленського щодо нового формату переговорів по Донбасу і Криму, необхідно домовитися з США про офіційну згоду на участь в переговорах, а потім виносити питання до "нормандського формату".