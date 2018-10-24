Страна уже потеряла 12 млрд грн из-за неправильного налогообложения лотерей - Ложенко

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КИЕВ. 24 октября. УНН. Потенциал лотерейного рынка Украины предполагает 6 млрд грн ежегодного дохода в бюджет. Но этих денег не будет до тех пор, пока будет действовать неправильная система налогооблажения и “бушевать” теневой рынок азарта. Об этом заявил президент крупнейшего оператора лотерей “М.С.Л.” Георгий Ложенко в эфире телеканала Espresso, комментируя ситуацию на рынке. 

"Еще в 2014 году мы анализировали потенциал лотерейного рыка и посчитали, что если взять 2014 год, как стартовый, то уже к 2016 году можно выйти на 5-6 млрд грн годовых поступлений в бюджет.

Тогда речь шла о деятельности трех лотерейных операторов, при условии создания нормальной системы налогооблажения", - сказал он.

Но правительство решило иначе, продолжил Ложенко, 2014 год стал точкой отсчета искусственного "передела" лотерейного рынка, и каждый последующий министр финансов успешно продолжал начатое, тем самым создавая благоприятные условия для появления и развития нелегального азарта, рассказал Ложенко.

"Если люди организовывают какие-то игры, даже в "тени", то это означает, что им дали возможность работать нелегально. Кому-то у власти захотелось перераспределить рынок", - подчеркнул он.

Одним из инструментов для создания "теневых" лотерей были изменения в налоговое законодательство, рассказал Ложенко.

Платить налог теперь должен каждый игрок, независимо от размера выигрыша, но это касалось только официальных игр – нелегалов никто налогами не облагал, подчеркнул Ложенко.

"Обычному игроку не важно, платит лотерейный оператор налоги или нет. Его интересует только свой выигрыш. Если игрок выиграл 5 гривен, а лотерейный оператор выплачивает ему 4,56 гривен, то он больше не придет к этому оператору. И это проблема власти, а не потребителя", - уверен президент "М.С.Л.".

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