Країна вже втратила 12 млрд грн через неправильне оподаткування лотерей - Ложенко

"Ще в 2014 році ми аналізували потенціал лотерейного рику і порахували, що якщо взяти 2014 рік, як стартовий, то вже до 2016 року можна вийти на 5-6 млрд грн річних надходжень до бюджету.

Тоді мова йшла про діяльність трьох лотерейних операторів, за умови створення нормальної системи оподаткування", - сказав він.

Але уряд вирішив інакше, продовжив Ложенко, 2014 рік став точкою відліку штучного "переділу" лотерейного ринку, і кожен наступний міністр фінансів успішно продовжував розпочате, тим самим створюючи сприятливі умови для появи і розвитку нелегального азарту, розповів Ложенко.

"Якщо люди організовують якісь ігри, навіть в "тіні", то це означає, що їм дали можливість працювати нелегально. Комусь при владі захотілося перерозподілити ринок", - наголосив він.

Одним з інструментів для створення "тіньових" лотерей були зміни в податкове законодавство, розповів Ложенко.

Платити податок тепер повинен кожен гравець, незалежно від розміру виграшу, але це стосувалося тільки офіційних ігор - нелегалів ніхто податками не обкладав, наголосив Ложенко.

"Звичайному гравцю не важливо, платить лотерейний оператор податки чи ні. Його цікавить тільки свій виграш. Якщо гравець виграв 5 гривень, а лотерейний оператор виплачує йому 4,56 гривень, то він більше не прийде до цього оператора. І це проблема влади, а не споживача", - упевнений президент "М.С.Л.".