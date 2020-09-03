"Крафтовая" водка и винные напитки с блестками: эксперт назвал главные алкогольные тренды

Так, по его словам, сегодня на украинском рынке алкоголя можно выделить такие ТОП-3 тренда. Речь о продукции, которая пользуется популярностью.

"Сейчас наблюдается, что вверх идут продажи сидра. Понятно, что они начинали с нуля, прошло достаточно времени, прошло около 10 лет, как они начали по-настоящему возрождаться. Сейчас эти напитки добавляют в своей популярности и, соответственно, растут их продажи.

Далее. Вторая новинка. Это винные напитки. Зачастую в красивом стекле. С разными вкусами, иногда даже с блестками. Такой молодежный стиль. Соответственно, в этой группе они и популярны.

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И третье, это направление которое называют крафтовым. Оно тоже активно растет. Такая продукция производится в небольшом количестве. Крафт начинался с пива, а сейчас уже какого только "крафта" не встретишь. В общем, пришедшая с Запада мода копируется и создается некий таинственный, но модный крафтовый товар. Но, по сути, речь идет об авторском продукте. Если говорить о примерах. Вот захотелось пивовару маленькой пивоварни сварить пиво с добавлением дыни. И сделал. На свой страх и риск, но приправил его зычным словом "крафт". Попал ли он в потребителя? Не всегда. Но очевидно одно, многие потребители устали от традиционного напитка и хотят попробовать новые вкусы. Вот за счет таких пилигримов и развивается крафт", - рассказал Товкач.

Как сообщал УНН, в Украине представили винные напитки голубого цвета с жемчужными блестками. Готовят их на основе черничного сока. А сам напиток по сути является готовым к употреблению легким алкогольным коктейлем.