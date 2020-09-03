"Крафтова" горілка і винні напої з блискітками: експерт назвав головні алкогольні тренди

$41.280.10
45.550.52
ukru
Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив
15:28 • 142800 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
14:44 • 97632 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
13:57 • 93233 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
10 квітня, 12:43 • 101516 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10 квітня, 10:15 • 122059 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 135938 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 219885 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 215799 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 186329 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 175954 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

−1°
3.7м/с
71%
Популярнi новини

ЄС призупиняє свої контрзаходи у відповідь на 90-денну "паузу", оголошену Трампом

10 квітня, 10:59 • 99848 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

10 квітня, 12:35 • 45767 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

10 квітня, 13:10 • 42698 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

13:51 • 147022 перегляди

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

14:56 • 40272 перегляди
Публікації

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

15:28 • 142813 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

13:51 • 147262 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 274966 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 299252 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 382317 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марко Рубіо

Бріджит А. Брінк

Біньямін Нетаньяху

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Дніпро

Київ

Китай

Реклама
УНН Lite

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

14:56 • 40432 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

14:37 • 27219 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

10 квітня, 13:10 • 42850 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

10 квітня, 12:35 • 45917 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 125231 перегляди
Актуальне

Шахед-136

MIM-104 Patriot

Lockheed Martin F-35 Lightning II

ЗРК Бук

Ракетний комплекс "Тор

"Крафтова" горілка і винні напої з блискітками: експерт назвав головні алкогольні тренди

Київ • УНН

 • 71476 перегляди

КИЇВ. 4 вересня. УНН. Алкогольний ринок в Україні сьогодні досить різноманітний. Виробники спиртних напоїв в боротьбі за потенційного споживача намагаються максимально догодити, придумати новинки і при цьому відповідати світовим алкогольним трендам. Про це в коментарі УНН розповів експерт алкогольного ринку Ігор Товкач.

"Крафтова" горілка і винні напої з блискітками: експерт назвав головні алкогольні тренди

Так, за його словами, сьогодні на українському ринку алкоголю можна виділити такі ТОП-3 тренди. Мова про продукцію, яка користується популярністю.

"Зараз спостерігається, що вгору йдуть продажі сидру. Зрозуміло, що вони починали з нуля, пройшло достатньо часу, пройшло близько 10 років, як вони почали по-справжньому відроджуватися. Зараз ці напої додають у своїй популярності і, відповідно, зростають їх продажі.

Далі. Друга новинка. Це винні напої. Найчастіше в красивому склі. З різними смаками, іноді навіть з блискітками. Такий молодіжний стиль. Відповідно, в цій групі вони і популярні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Колекцію першої крафтової української горілки "Др. Житник" поповнила ZUBROWICA

І третє, цей напрямок, який називають крафтовим. Воно теж активно зростає. Така продукція виробляється в невеликій кількості. Крафт починався з пива, а зараз вже якого тільки "крафта" не зустрінеш. Загалом, мода, що прийшла із заходу, копіюється і створюється якийсь таємничий, але модний крафтовий товар. Але, по суті, мова йде про авторський продукт. Якщо говорити про приклади. Ось захотілося пивоварові маленької пивоварні зварити пиво з додаванням дині. І зробив. На свій страх і ризик, але приправив його гучним словом "крафт". Влучив він у споживача? Не завжди. Але очевидно одне, багато споживачів втомилися від традиційного напою і хочуть спробувати нові смаки. Ось за рахунок таких пілігримів і розвивається крафт", - розповів Товкач.

Як повідомляв УНН, в Україні представили винні напої блакитного кольору з перлинними блискітками. Готують їх на основі чорничного соку. А сам напій, по суті, є готовим до вживання легким алкогольним коктейлем.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Brent
$63.63
Bitcoin
$79,502.80
S&P 500
$5,279.67
Tesla
$252.00
Газ TTF
$33.29
Золото
$3,190.39
Ethereum
$1,518.65