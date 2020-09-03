"Крафтова" горілка і винні напої з блискітками: експерт назвав головні алкогольні тренди

Так, за його словами, сьогодні на українському ринку алкоголю можна виділити такі ТОП-3 тренди. Мова про продукцію, яка користується популярністю.

"Зараз спостерігається, що вгору йдуть продажі сидру. Зрозуміло, що вони починали з нуля, пройшло достатньо часу, пройшло близько 10 років, як вони почали по-справжньому відроджуватися. Зараз ці напої додають у своїй популярності і, відповідно, зростають їх продажі.

Далі. Друга новинка. Це винні напої. Найчастіше в красивому склі. З різними смаками, іноді навіть з блискітками. Такий молодіжний стиль. Відповідно, в цій групі вони і популярні.

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І третє, цей напрямок, який називають крафтовим. Воно теж активно зростає. Така продукція виробляється в невеликій кількості. Крафт починався з пива, а зараз вже якого тільки "крафта" не зустрінеш. Загалом, мода, що прийшла із заходу, копіюється і створюється якийсь таємничий, але модний крафтовий товар. Але, по суті, мова йде про авторський продукт. Якщо говорити про приклади. Ось захотілося пивоварові маленької пивоварні зварити пиво з додаванням дині. І зробив. На свій страх і ризик, але приправив його гучним словом "крафт". Влучив він у споживача? Не завжди. Але очевидно одне, багато споживачів втомилися від традиційного напою і хочуть спробувати нові смаки. Ось за рахунок таких пілігримів і розвивається крафт", - розповів Товкач.

Як повідомляв УНН, в Україні представили винні напої блакитного кольору з перлинними блискітками. Готують їх на основі чорничного соку. А сам напій, по суті, є готовим до вживання легким алкогольним коктейлем.