КПП в зоне АТО завтра увеличат время работы на час - ГНСУ

"Согласно решению штаба антитеррористической операции с 29 марта до 4 апреля включительно пропуск лиц и транспортных средств будет осуществляться в новых временных рамках, которые устанавливаются для режима работы КПВВ, с 7.00 до 19.30", - говорится в сообщении.

В ГПСУ уточнили, что такое решение принято в связи с увеличением пассажиропотока.

Ранее КПП в зоне проведения АТО работали с 7.00 до 18.30.

"Государственная пограничная служба Украины просит граждан учесть данную информацию при планировании поездок и пересечения линии разграничения через контрольные пункты въезда-выезда", - отметили в ГПСУ.

Напомним, в минувшие сутки более 30000 человек пересекли КПВВ в зоне АТО .