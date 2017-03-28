КПП в зоні АТО від завтра збільшать час роботи на годину - ДПСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Контрольно-пропускні пункти на лінії розмежування в районі проведення АТО з 29 березня по 4 квітня збільшать час роботи на годину. Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України, передає УНН.
"Відповідно до рішення штабу антитерористичної операції з 29 березня до 4 квітня включно пропуск осіб та транспортних засобів буде здійснюватися в нових часових рамках, які встановлюються для режиму роботи КПВВ, з 7.00 до 19.30", - йдеться у повідомленні.
У ДПСУ уточнили, що таке рішення ухвалено у зв’язку із збільшенням пасажиропотоку.
Раніше КПП в зоні проведення АТО працювали з 7.00 до 18.30.
"Державна прикордонна служба України просить громадян врахувати дану інформацію під час планування поїздок та перетину лінії розмежування через контрольні пункти в'їзду-виїзду", - зазначили у ДПСУ.
Нагадаємо, минулої доби понад 30 тисяч осіб перетнули КПВВ в зоні АТО.