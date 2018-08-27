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Каждый третий детский лагерь Херсонщины работает с нарушениями санитарных норм

Киев • УНН

 • 6556 просмотра

КИЕВ. 27 августа. УНН. С начала лета специалисты ГУ Госпродпотребслужбы в Херсонской области проверили 430 детских лагерей на соблюдение требований санитарного законодательства и законодательства в сфере безопасности пищевых продуктов. По итогам проверок нарушение выявили практически в каждом третьем лагере, передает УНН со ссылкой на пресс-службу управления.

Каждый третий детский лагерь Херсонщины работает с нарушениями санитарных норм

"Основные виды нарушений: нарушение ведения документации по питанию, обращение с отходами, несоответствие образцов воды питьевой по содержанию хлоридов в 37% отобранных проб в учреждениях оздоровления и отдыха области", - рассказали контролеры.

В частности, без наличия согласованного акта приёма заведения работают 44 лагеря в Геническом районе, 18 – в Голопристанском, 6 – в Скадовском и 4 - в Каланчакском.

Также сообщается, что руководителям и владельцам соответствующих детских лагерей были направлены предписания. Обратной реакции пока нет.

"Соответствующая информация направлена в территориальные управления Национальной полиции в Херсонской области, касательно заведений Генического и Голопристанского районов", - рассказали контролеры.

Напомним, что этим летом в Украине фиксируют рекордное количество вспышек массовых отравлений в детских лагерях.

Контролеры сетуют на мораторий, который долгое время запрещал Госпродпотребслужбе проводить внеплановые проверки предприятий.

Однако, по словам депутата Сергея Тригубенко, в случаях отравлений в детских лагерях, моратории — ни при чем, потому как его действие было отменено еще в феврале этого года, а накануне старта оздоровительного сезона, Госпродпотребслужба проверяла все санатории и базы для детского отдыха.

“Тогда отчитались о выявленных тысячах нарушений и вынесли сотни предписаний. И тут у меня вопрос: уместно в такой ситуации Лапе снова кивать на мораторий? Или, возможно, надо более эффективно выполнять свою прямую работу, контролируя, в частности, процесс устранения выявленных нарушений на постоянной основе...???”, — отметил политик.

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