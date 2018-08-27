Кожен третій дитячий табір Херсонщини працює з порушеннями санітарних норм
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. З початку літа фахівці ГУ Держпродспоживслужби в Херсонській області перевірили 430 дитячих таборів на дотримання вимог санітарного законодавства та законодавства в сфері безпеки харчових продуктів. За підсумками перевірок порушення виявили практично в кожному третьому таборі, передає УНН з посиланням на прес-службу управління.
"Основні види порушень: порушення ведення документації по харчуванню, поводження з відходами, невідповідність зразків води питної за змістом хлоридів в 37% відібраних проб в закладах оздоровлення та відпочинку області", - розповіли контролери.
Зокрема, без наявності узгодженого акту прийому закладу працюють 44 табори в Генічеському районі, 18 - у Голопристанському, 6 - в Скадовському та 4 - у Каланчацькому.
Також повідомляється, що керівникам і власникам відповідних дитячих таборів були спрямовані приписи. Зворотної реакції поки немає.
"Відповідна інформація направлена до територіальних управлінь Національної поліції в Херсонській області, щодо закладів Генічеського і Голопристанського районів", - розповіли контролери.
Нагадаємо, що цього літа в Україні фіксують рекордну кількість спалахів масових отруєнь в дитячих таборах.
Контролери нарікають на мораторій, який довгий час забороняв Держпродспоживслужбі проводити позапланові перевірки підприємств.
Однак, за словами депутата Сергія Тригубенка, у випадках отруєнь в дитячих таборах, мораторій - ні при чому, тому що його дія була скасована ще в лютому цього року, а напередодні старту оздоровчого сезону, Держпродспоживслужба перевіряла всі санаторії та бази для дитячого відпочинку.
"Тоді відзвітували про виявлені тисячі порушень і винесли сотні приписів. І тут у мене питання: чи доречно в такій ситуації Лапі знову кивати на мораторій? Або, можливо, треба більш ефективно виконувати свою пряму роботу, контролюючи, зокрема, процес усунення виявлених порушень на постійній основі ... ???", - зазначив політик.