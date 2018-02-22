ОИ-2018: Конькобежец с КНДР упал во время забега и попытался свалить японского конкурента
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. В Пхенчхане прошли соревнования по шорт-треку на дистанции на 500 метров. В них участвовал северокорейский атлет Йонг Кван-бом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на USA Today.
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Во время первого старта Кван-бом успел проехать всего несколько метров, после чего потерял равновесие. При падении он сделал движение рукой, будто пытался схватить за конек японского спортсмена Риосуке Саказуме
Судьи решили начать гонку заново. Но повторный старт не помог атлету с КНДР - после полукруга он столкнулся с тем же Саказуме и снова упал. Йонга Кван-бома дисквалифицировали за опасный маневр. По данным USA Today, 17-летний конькобежец за два забега пробыл на льду без падений лишь несколько секунд.
Некоторые пользователи соцсетей заявили, что северокореец намеренно попытался вывести из гонки конкурента. Однако Саказуме после заезда предположил, что движение рукой был непреднамеренным. Кван-бом отказался разговаривать со СМИ.
Как сообщал УНН, Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах планирует посетить Северную Корею после завершения зимней Олимпиады в южнокорейском Пхенчхане.