ОІ-2018: Ковзаняр з КНДР впав під час забігу і спробував звалити японського конкурента
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. В Пхьончхані пройшли змагання з шорт-треку в дистанції на 500 метрів. У них брав участь північнокорейський атлет Йонг Кван-бом. Про це повідомляє УНН з посиланням на USA Today.
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Під час першого старту Кван-бом встиг проїхати лише кілька метрів, після чого втратив рівновагу. Під час падіння він зробив рух рукою, ніби намагався схопити за ковзан японського спортсмена Ріосуке Саказуме
Судді вирішили почати гонку заново. Але повторний старт не допоміг атлету з КНДР - через півкола він зіткнувся з тим же Саказуме і знову впав. Йонга Кван-бома дискваліфікували за небезпечний маневр. За даними USA Today, 17-річний ковзаняр за два забіги пробув на льоду без падінь лише кілька секунд.
Деякі користувачі соцмереж заявили, що північнокореєць навмисно спробував вивести з гонки конкурента. Однак Саказуме після заїзду припустив, що рух рукою був ненавмисним. Кван-бом відмовився розмовляти зі ЗМІ.
Як повідомляв УНН, Президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах планує відвідати Північну Корею після завершення зимової Олімпіади в південнокорейському Пхенчхані.