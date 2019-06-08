Костюк в трехсетовой игре вышла в финал теннисных соревнований в Торуне
Киев • УНН
КИЕВ. 8 июня. УНН. Шестнадцатилетняя теннисистка из Киева Марта Костюк успешно преодолела полуфинальный раунд турнира категории ITF в польском городе Торунь, передает УНН.
После проигранного стартового гейма в противостоянии с 2-й сеяной американкой Элли Кик - 6: 7 (2), Марта совершила 4 и 3 брейка в следующих сетах соответственно, и довела игру, которая длилась 2 часа и 17 минут, к успеху - 6:3, 6:4.
В решающем матче Костюк встретится со словачкой Ребеккой Шрамкова (198 ракетка мира).
Стоит отметить, что в последний раз 16-летняя киевлянка играла в финале турнира в марте прошлого года, когда стала финалисткой 60-тысячника в Чжухае.