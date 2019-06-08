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Костюк у трисетовій грі вийшла у фінал тенісних змагань у Торуні

Костюк у трисетовій грі вийшла у фінал тенісних змагань у Торуні

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 червня. УНН. Шістнадцятирічна тенісистка з Києва Марта Костюк успішно подолала півфінальний раунд турніру категорії ITF у польському місті Торунь, передає УНН.

Після програного стартового гейму у протистоянні із 2-ю сіяною американкою Еллі Кік - 6:7 (2), Марта здійснила 4 і 3 брейки в наступних сетах відповідно, та довела гру, яка тривала 2 години та 17 хвилин, до успіху – 6:3, 6:4.

У вирішальному матчі Костюк зустрінеться зі словачкою Ребеккою Шрамковою (198 ракетка світу).

Варто відзначити, що в останній раз 16-річна киянка грала в фіналі турніру в березні минулого року, коли стала фіналісткою 60-тисячника в Чжухаї.

Українські Національні Новини

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