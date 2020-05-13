Коронавирус побороли еще 30 жителей Кировоградской области
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 13 мая. УНН. Коронавирус побороли еще 30 жителей Кировоградской области, среди них - 5-летняя девочка и 17 медработников. Об этом сообщили в пресс-службе Кировоградской ОГА, передает УНН.
"Вчера в лабцентре методом ПЦР-реакции обследовали 150 человек. Согласно результатам исследования, заболевания коронавирусом подтвердились у 3 жителей региона: 62-летней женщины из с. Новое, 43-летней медработницы Центральной городской больницы и 53-летнего мужчины с Кропивницкого", - отметили в пресс-службе.
Всего с 27 марта в Кировоградской области быстрыми тестами обследовали 3674 человек методом ПЦР-реакции - 6760 человек.
Напомним, на 9:00 13 мая в Украине уже 16 425 случаев COVID-19, из них 439 летальных.