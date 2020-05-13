Коронавірус побороли ще 30 жителів Кіровоградщини

“Учора в лабцентрі методом ПЛР-реакції обстежили 150 людей. Згідно з результатами дослідження, захворювання на коронавірус підтвердилися в 3 жителів регіону: 62-річної жінки з с. Нове, 43-річної медпрацівниці Центральної міської лікарні та 53-річного чоловіка з Кропивницького”, - зазначили в прес-службі.

Загалом із 27 березня на Кіровоградщині швидкими тестами обстежили 3674 людей, методом ПЛР-реакції - 6760 людей.

Нагадаємо, на 9 годину 13 травня в Україні вже 16 425 випадків COVID-19, з них 439 летальні.